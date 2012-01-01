Hoppy (HOPPY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hoppy (HOPPY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hoppy (HOPPY) Informacije Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie. Službena web stranica: https://hoppy.vip/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6E79B51959CF968d87826592f46f819F92466615 Kupi HOPPY odmah!

Hoppy (HOPPY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hoppy (HOPPY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.13M $ 7.13M $ 7.13M Ukupna količina: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Količina u optjecaju: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.13M $ 7.13M $ 7.13M Povijesni maksimum: $ 0.000352903 $ 0.000352903 $ 0.000352903 Povijesni minimum: $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 Trenutna cijena: $ 0.000016938 $ 0.000016938 $ 0.000016938 Saznajte više o cijeni Hoppy (HOPPY)

Hoppy (HOPPY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hoppy (HOPPY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOPPY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOPPY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOPPY tokena, istražite HOPPY cijenu tokena uživo!

