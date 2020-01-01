HOP (HOP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HOP (HOP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HOP (HOP) Informacije Hop is a scalable rollup-to-rollup general token bridge. It allows users to send tokens from one rollup to another almost immediately without having to wait for the rollup’s challenge period. Službena web stranica: https://hop.exchange/ Bijela knjiga: https://hop.exchange/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc Kupi HOP odmah!

HOP (HOP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HOP (HOP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.20M $ 8.20M $ 8.20M Povijesni maksimum: $ 0.4052 $ 0.4052 $ 0.4052 Povijesni minimum: $ 0.004646290994782193 $ 0.004646290994782193 $ 0.004646290994782193 Trenutna cijena: $ 0.008204 $ 0.008204 $ 0.008204 Saznajte više o cijeni HOP (HOP)

HOP (HOP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HOP (HOP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOP tokena, istražite HOP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HOP Jeste li zainteresirani za dodavanje HOP (HOP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HOP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HOP na MEXC-u odmah!

HOP (HOP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HOP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HOP povijest cijena odmah!

HOP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HOP? Naša HOP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HOP predviđanje cijene tokena odmah!

