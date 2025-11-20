Robinhood Markets Cijena danas

Trenutačna cijena Robinhood Markets (HOODON) danas je $ 123.6, s promjenom od 6.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HOODON u USD je $ 123.6 po HOODON.

Robinhood Markets trenutačno je na #2485 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 447.29K, s količinom u optjecaju od 3.62K HOODON. Tijekom posljednja 24 sata, HOODON trgovao je između $ 113.04 (niska) i $ 124.51 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 152.93948357313678, dok je rekordna najniža cijena bila $ 96.19355397433952.

U kratkoročnim performansama, HOODON se kretao -0.15% u posljednjem satu i -7.63% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 64.79K.

Informacije o tržištu Robinhood Markets (HOODON)

Poredak No.2485 Tržišna kapitalizacija $ 447.29K$ 447.29K $ 447.29K Obujam (24 sata) $ 64.79K$ 64.79K $ 64.79K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 447.29K$ 447.29K $ 447.29K Količina u optjecaju 3.62K 3.62K 3.62K Ukupna količina 3,618.83698628 3,618.83698628 3,618.83698628 Javni blockchain ETH

