HONK (HONK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HONK (HONK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

HONK (HONK) Informacije Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game." Službena web stranica: https://honk.lol/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/3ag1Mj9AKz9FAkCQ6gAEhpLSX8B2pUbPdkb9iBsDLZNB Kupi HONK odmah!

HONK (HONK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HONK (HONK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 975.01K $ 975.01K $ 975.01K Ukupna količina: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 919.82M $ 919.82M $ 919.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Povijesni maksimum: $ 0.04001 $ 0.04001 $ 0.04001 Povijesni minimum: $ 0.000066295081003402 $ 0.000066295081003402 $ 0.000066295081003402 Trenutna cijena: $ 0.00106 $ 0.00106 $ 0.00106 Saznajte više o cijeni HONK (HONK)

HONK (HONK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HONK (HONK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HONK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HONK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HONK tokena, istražite HONK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HONK Jeste li zainteresirani za dodavanje HONK (HONK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HONK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

HONK (HONK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HONK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HONK povijest cijena odmah!

HONK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HONK? Naša HONK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HONK predviđanje cijene tokena odmah!

