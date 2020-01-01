Hivemapper (HONEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hivemapper (HONEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hivemapper (HONEY) Informacije Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries. Službena web stranica: https://hivemapper.com/ Bijela knjiga: https://docs.hivemapper.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy Kupi HONEY odmah!

Hivemapper (HONEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hivemapper (HONEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 76.79M $ 76.79M $ 76.79M Ukupna količina: $ 6.49B $ 6.49B $ 6.49B Količina u optjecaju: $ 4.71B $ 4.71B $ 4.71B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 163.00M $ 163.00M $ 163.00M Povijesni maksimum: $ 0.14067 $ 0.14067 $ 0.14067 Povijesni minimum: $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 Trenutna cijena: $ 0.0163 $ 0.0163 $ 0.0163 Saznajte više o cijeni Hivemapper (HONEY)

Hivemapper (HONEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hivemapper (HONEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HONEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HONEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HONEY tokena, istražite HONEY cijenu tokena uživo!

