Helium Network Token (HNT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Helium Network Token (HNT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Helium Network Token (HNT) Informacije Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world. Službena web stranica: https://www.helium.com/ Bijela knjiga: http://docs.helium.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux Kupi HNT odmah!

Helium Network Token (HNT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Helium Network Token (HNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 459.39M $ 459.39M $ 459.39M Ukupna količina: $ 185.99M $ 185.99M $ 185.99M Količina u optjecaju: $ 185.99M $ 185.99M $ 185.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 550.81M $ 550.81M $ 550.81M Povijesni maksimum: $ 10.582 $ 10.582 $ 10.582 Povijesni minimum: $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 Trenutna cijena: $ 2.47 $ 2.47 $ 2.47 Saznajte više o cijeni Helium Network Token (HNT)

Helium Network Token (HNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Helium Network Token (HNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HNT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HNT tokena, istražite HNT cijenu tokena uživo!

Helium Network Token (HNT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HNT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HNT povijest cijena odmah!

HNT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HNT? Naša HNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HNT predviđanje cijene tokena odmah!

