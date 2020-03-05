Handshake (HNS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Handshake (HNS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Handshake (HNS) Informacije Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem. Službena web stranica: https://handshake.org/ Bijela knjiga: https://hsd-dev.org/ Istraživač blokova: https://e.hnsfans.com/ Kupi HNS odmah!

Handshake (HNS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Handshake (HNS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M Ukupna količina: $ 2.04B $ 2.04B $ 2.04B Količina u optjecaju: $ 675.69M $ 675.69M $ 675.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.11M $ 17.11M $ 17.11M Povijesni maksimum: $ 0.86721 $ 0.86721 $ 0.86721 Povijesni minimum: $ 0.005236327072680755 $ 0.005236327072680755 $ 0.005236327072680755 Trenutna cijena: $ 0.008385 $ 0.008385 $ 0.008385 Saznajte više o cijeni Handshake (HNS)

Handshake (HNS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Handshake (HNS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HNS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HNS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HNS tokena, istražite HNS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HNS Jeste li zainteresirani za dodavanje Handshake (HNS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HNS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HNS na MEXC-u odmah!

Handshake (HNS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HNS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HNS povijest cijena odmah!

HNS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HNS? Naša HNS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HNS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!