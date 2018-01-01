Hakuto Metaverse (HKTM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Hakuto Metaverse (HKTM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Hakuto Metaverse (HKTM) Informacije

Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse.

Službena web stranica:
https://www.hakuto.io/
Bijela knjiga:
https://hakuto-white-paper.gitbook.io/hakuto/roadmap/introduction
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x3f36346f6389ab3253d0f4ebacde5c5dcd384a0b

Hakuto Metaverse (HKTM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hakuto Metaverse (HKTM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
Ukupna količina:
$ 2.50B
Količina u optjecaju:
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 5.38M
Povijesni maksimum:
$ 0.08917
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
$ 0.00215
Hakuto Metaverse (HKTM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Hakuto Metaverse (HKTM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj HKTM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja HKTM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku HKTM tokena, istražite HKTM cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.