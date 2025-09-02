Što je Hakuto Metaverse (HKTM)

Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse.

Hakuto Metaverse Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hakuto Metaverse (HKTM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hakuto Metaverse (HKTM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hakuto Metaverse.

Hakuto Metaverse (HKTM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hakuto Metaverse (HKTM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HKTM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hakuto Metaverse (HKTM)

HKTM u lokalnim valutama

Hakuto Metaverse Resurs

Za dublje razumijevanje Hakuto Metaverse, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hakuto Metaverse Koliko Hakuto Metaverse (HKTM) vrijedi danas? Cijena HKTM uživo u USD je 0.0021 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena HKTM u USD? $ 0.0021 . Provjerite Trenutačna cijena HKTM u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Hakuto Metaverse? Tržišna kapitalizacija za HKTM je -- USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za HKTM? Količina u optjecaju za HKTM je -- USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HKTM? HKTM je postigao ATH cijenu od -- USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HKTM? HKTM je vidio ATL cijenu od -- USD . Koliki je obujam trgovanja za HKTM? 24-satni obujam trgovanja za HKTM je $ 418.34 USD . Hoće li HKTM još narasti ove godine? HKTM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HKTM predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Hakuto Metaverse (HKTM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

