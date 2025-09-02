Više o HKTM

Hakuto Metaverse Cijena(HKTM)

1 HKTM u USD cijena uživo:

$0.0021
$0.0021$0.0021
-0.94%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hakuto Metaverse (HKTM)
Hakuto Metaverse (HKTM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00204
$ 0.00204$ 0.00204
24-satna najniža cijena
$ 0.00212
$ 0.00212$ 0.00212
24-satna najviša cijena

$ 0.00204
$ 0.00204$ 0.00204

$ 0.00212
$ 0.00212$ 0.00212

--
----

--
----

0.00%

-0.94%

-5.41%

-5.41%

Hakuto Metaverse (HKTM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0021. Tijekom protekla 24 sata, HKTMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00204 i najviše cijene $ 0.00212, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HKTM je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HKTM se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.94% u posljednjih 24 sata i -5.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hakuto Metaverse (HKTM)

--
----

$ 418.34
$ 418.34$ 418.34

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

--
----

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hakuto Metaverse je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 418.34. Količina u optjecaju HKTM je --, s ukupnom količinom od 2500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.25M.

Hakuto Metaverse (HKTM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Hakuto Metaverse za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000199-0.94%
30 dana$ -0.00039-15.67%
60 dana$ -0.00046-17.97%
90 dana$ -0.0006-22.23%
Hakuto Metaverse promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HKTM od $ -0.0000199 (-0.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Hakuto Metaverse 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00039 (-15.67%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Hakuto Metaverse 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HKTM od $ -0.00046 (-17.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Hakuto Metaverse 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0006 (-22.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hakuto Metaverse (HKTM)?

Pogledajte Hakuto Metaverse stranicu Povijest cijena sada.

Što je Hakuto Metaverse (HKTM)

Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse.

Hakuto Metaverse dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hakuto Metaverse ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HKTM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Hakuto Metaverse na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hakuto Metaverse učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Hakuto Metaverse Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hakuto Metaverse (HKTM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hakuto Metaverse (HKTM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hakuto Metaverse.

Provjerite Hakuto Metaverse predviđanje cijene sada!

Hakuto Metaverse (HKTM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hakuto Metaverse (HKTM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HKTM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hakuto Metaverse (HKTM)

Tražiš kako kupiti Hakuto Metaverse? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hakuto Metaverse na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hakuto Metaverse

Koliko Hakuto Metaverse (HKTM) vrijedi danas?
Cijena HKTM uživo u USD je 0.0021 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HKTM u USD?
Trenutačna cijena HKTM u USD je $ 0.0021. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hakuto Metaverse?
Tržišna kapitalizacija za HKTM je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HKTM?
Količina u optjecaju za HKTM je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HKTM?
HKTM je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HKTM?
HKTM je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za HKTM?
24-satni obujam trgovanja za HKTM je $ 418.34 USD.
Hoće li HKTM još narasti ove godine?
HKTM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HKTM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:46:49 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

