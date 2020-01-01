HIPPOP (HIPPOP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HIPPOP (HIPPOP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HIPPOP (HIPPOP) Informacije $HIP is a meme token, it is based on RWA,and has definite use cases. Along with this, our coin has a large NFT community, an artist community and the HIPPOP app has just been released. Službena web stranica: https://hypeboy.xyz/ Bijela knjiga: https://the-hype-lab.gitbook.io/litepaper_eng Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xa0995d43901551601060447f9aBf93ebc277cEC2 Kupi HIPPOP odmah!

HIPPOP (HIPPOP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HIPPOP (HIPPOP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 325.63K $ 325.63K $ 325.63K Povijesni maksimum: $ 0.20281 $ 0.20281 $ 0.20281 Povijesni minimum: $ 0.000102006827494638 $ 0.000102006827494638 $ 0.000102006827494638 Trenutna cijena: $ 0.0002605 $ 0.0002605 $ 0.0002605 Saznajte više o cijeni HIPPOP (HIPPOP)

HIPPOP (HIPPOP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HIPPOP (HIPPOP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HIPPOP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HIPPOP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HIPPOP tokena, istražite HIPPOP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HIPPOP Jeste li zainteresirani za dodavanje HIPPOP (HIPPOP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HIPPOP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HIPPOP na MEXC-u odmah!

HIPPOP (HIPPOP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HIPPOP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HIPPOP povijest cijena odmah!

HIPPOP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HIPPOP? Naša HIPPOP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HIPPOP predviđanje cijene tokena odmah!

