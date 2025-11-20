Hims Hers Health Cijena danas

Trenutačna cijena Hims Hers Health (HIMSON) danas je $ 36.76, s promjenom od 3.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HIMSON u USD je $ 36.76 po HIMSON.

Hims Hers Health trenutačno je na #2775 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 222.29K, s količinom u optjecaju od 6.05K HIMSON. Tijekom posljednja 24 sata, HIMSON trgovao je između $ 34.49 (niska) i $ 36.98 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 151.28876306232115, dok je rekordna najniža cijena bila $ 33.81889505085903.

U kratkoročnim performansama, HIMSON se kretao -0.06% u posljednjem satu i -5.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 111.34K.

Informacije o tržištu Hims Hers Health (HIMSON)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hims Hers Health je $ 222.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 111.34K. Količina u optjecaju HIMSON je 6.05K, s ukupnom količinom od 6047.00986487. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.29K.