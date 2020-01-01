HILO (HILO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HILO (HILO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HILO (HILO) Informacije HILO is the go-to platform for users who track market trends, analyze sentiments, make predictions, swap tokens, buy, sell, and vote on key decisions. It offers a dynamic space for creating, sharing, and engaging with the community, giving access to advanced tools and leveraging the power of the oracle for data validation. In addition to analytics, HILO adds an element of entertainment with gambling features, interactive games, and Telegram bots. Whether users are testing their luck, participating in games, or utilizing the Telegram bots, HILO ensures there’s always something engaging to explore. Službena web stranica: https://www.hilomarket.com/ Bijela knjiga: https://docs.hilomarket.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6c3fe25a4de7fa243c653cfe1f165bf11d99704e Kupi HILO odmah!

HILO (HILO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HILO (HILO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.45M $ 6.45M $ 6.45M Povijesni maksimum: $ 0.06995 $ 0.06995 $ 0.06995 Povijesni minimum: $ 0.002333833065740739 $ 0.002333833065740739 $ 0.002333833065740739 Trenutna cijena: $ 0.043 $ 0.043 $ 0.043 Saznajte više o cijeni HILO (HILO)

HILO (HILO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HILO (HILO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HILO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HILO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HILO tokena, istražite HILO cijenu tokena uživo!

