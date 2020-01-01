Hifi Finance (HIFI) Tokenomika

Hifi Finance (HIFI) Informacije

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Službena web stranica:
https://hifi.finance/
Bijela knjiga:
https://docs.hifi.finance/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e

Hifi Finance (HIFI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hifi Finance (HIFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

$ 8.66M
Ukupna količina:
Količina u optjecaju:
$ 141.88M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Povijesni maksimum:
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
Hifi Finance (HIFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Hifi Finance (HIFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj HIFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja HIFI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku HIFI tokena, istražite HIFI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HIFI

Jeste li zainteresirani za dodavanje Hifi Finance (HIFI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HIFI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Hifi Finance (HIFI) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena HIFI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

HIFI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide HIFI? Naša HIFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.