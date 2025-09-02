Više o HIFI

Hifi Finance Cijena(HIFI)

Grafikon aktualnih cijena Hifi Finance (HIFI)
Hifi Finance (HIFI) Informacije o cijeni (USD)

Hifi Finance (HIFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.08842. Tijekom protekla 24 sata, HIFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.08667 i najviše cijene $ 0.09712, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIFI je $ 2.6057193937436143, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06443662775542111.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIFI se promijenio za +1.34% u posljednjih sat vremena, -2.09% u posljednjih 24 sata i +0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hifi Finance (HIFI)

$ 12.55M
$ 12.55M$ 12.55M

$ 862.72K
$ 862.72K$ 862.72K

$ 14.76M
$ 14.76M$ 14.76M

141.88M
141.88M 141.88M

166,879,770.80245358
166,879,770.80245358 166,879,770.80245358

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hifi Finance je $ 12.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 862.72K. Količina u optjecaju HIFI je 141.88M, s ukupnom količinom od 166879770.80245358. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.76M.

Hifi Finance (HIFI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Hifi Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0018874-2.09%
30 dana$ +0.01213+15.89%
60 dana$ -0.06396-41.98%
90 dana$ -0.00013-0.15%
Hifi Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HIFI od $ -0.0018874 (-2.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Hifi Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01213 (+15.89%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Hifi Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HIFI od $ -0.06396 (-41.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Hifi Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00013 (-0.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hifi Finance (HIFI)?

Pogledajte Hifi Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Hifi Finance (HIFI)

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Hifi Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hifi Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HIFI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Hifi Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hifi Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Hifi Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hifi Finance (HIFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hifi Finance (HIFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hifi Finance.

Provjerite Hifi Finance predviđanje cijene sada!

Hifi Finance (HIFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hifi Finance (HIFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HIFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hifi Finance (HIFI)

Tražiš kako kupiti Hifi Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hifi Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Hifi Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Hifi Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Hifi Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hifi Finance

Koliko Hifi Finance (HIFI) vrijedi danas?
Cijena HIFI uživo u USD je 0.08842 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HIFI u USD?
Trenutačna cijena HIFI u USD je $ 0.08842. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hifi Finance?
Tržišna kapitalizacija za HIFI je $ 12.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HIFI?
Količina u optjecaju za HIFI je 141.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HIFI?
HIFI je postigao ATH cijenu od 2.6057193937436143 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HIFI?
HIFI je vidio ATL cijenu od 0.06443662775542111 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HIFI?
24-satni obujam trgovanja za HIFI je $ 862.72K USD.
Hoće li HIFI još narasti ove godine?
HIFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HIFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
