HI (HI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u HI (HI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
HI (HI) Informacije

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

Službena web stranica:
https://www.hi.com/
Bijela knjiga:
https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097

HI (HI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HI (HI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 4.79M
Ukupna količina:
$ 100.00B
Količina u optjecaju:
$ 62.07B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 7.71M
Povijesni maksimum:
$ 0.0615
Povijesni minimum:
$ 0.000075460576114206
Trenutna cijena:
$ 0.0000771
HI (HI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike HI (HI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj HI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja HI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku HI tokena, istražite HI cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.