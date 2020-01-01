HI (HI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HI (HI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HI (HI) Informacije HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers. Službena web stranica: https://www.hi.com/ Bijela knjiga: https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 Kupi HI odmah!

HI (HI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HI (HI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 62.07B $ 62.07B $ 62.07B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.71M $ 7.71M $ 7.71M Povijesni maksimum: $ 0.0615 $ 0.0615 $ 0.0615 Povijesni minimum: $ 0.000075460576114206 $ 0.000075460576114206 $ 0.000075460576114206 Trenutna cijena: $ 0.0000771 $ 0.0000771 $ 0.0000771 Saznajte više o cijeni HI (HI)

HI (HI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HI (HI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HI tokena, istražite HI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HI Jeste li zainteresirani za dodavanje HI (HI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HI na MEXC-u odmah!

HI (HI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HI povijest cijena odmah!

HI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HI? Naša HI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!