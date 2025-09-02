Više o HGPT

HyperGPT Cijena(HGPT)

$0.006386
Grafikon aktualnih cijena HyperGPT (HGPT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:56:59 (UTC+8)

HyperGPT (HGPT) Informacije o cijeni (USD)

HyperGPT (HGPT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006385. Tijekom protekla 24 sata, HGPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006297 i najviše cijene $ 0.0069, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HGPT je $ 0.10468220987756303, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003368045600990264.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HGPT se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -3.54% u posljednjih 24 sata i -8.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HyperGPT (HGPT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija HyperGPT je $ 5.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 278.20K. Količina u optjecaju HGPT je 784.08M, s ukupnom količinom od 997742373. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.39M.

HyperGPT (HGPT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena HyperGPT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00023436-3.54%
30 dana$ -0.000234-3.54%
60 dana$ -0.000413-6.08%
90 dana$ -0.002573-28.73%
HyperGPT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HGPT od $ -0.00023436 (-3.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

HyperGPT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000234 (-3.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

HyperGPT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HGPT od $ -0.000413 (-6.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

HyperGPT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002573 (-28.73%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena HyperGPT (HGPT)?

Pogledajte HyperGPT stranicu Povijest cijena sada.

Što je HyperGPT (HGPT)

HyperGPT is a marketplace for all AI solutions and seamless SDK where you can access integrated AI solutions. HyperGPT is not only a company that provides AI solutions, but also a marketplace that lists all AI solutions on a single platform and provides easy access for the user. With the unique SDK it has developed, it integrates the APIs of both popular and new AI solutions and offers solutions that allow developers or zero-knowledge users to pay as much as they use all AI APIs with a credit model through a single account.

HyperGPT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje HyperGPT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HGPT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o HyperGPT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje HyperGPT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

HyperGPT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HyperGPT (HGPT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HyperGPT (HGPT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HyperGPT.

Provjerite HyperGPT predviđanje cijene sada!

HyperGPT (HGPT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HyperGPT (HGPT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HGPT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti HyperGPT (HGPT)

Tražiš kako kupiti HyperGPT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti HyperGPT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HyperGPT Resurs

Za dublje razumijevanje HyperGPT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena HyperGPT web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HyperGPT

Koliko HyperGPT (HGPT) vrijedi danas?
Cijena HGPT uživo u USD je 0.006385 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HGPT u USD?
Trenutačna cijena HGPT u USD je $ 0.006385. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HyperGPT?
Tržišna kapitalizacija za HGPT je $ 5.01M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HGPT?
Količina u optjecaju za HGPT je 784.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HGPT?
HGPT je postigao ATH cijenu od 0.10468220987756303 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HGPT?
HGPT je vidio ATL cijenu od 0.003368045600990264 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HGPT?
24-satni obujam trgovanja za HGPT je $ 278.20K USD.
Hoće li HGPT još narasti ove godine?
HGPT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HGPT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
HyperGPT (HGPT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

