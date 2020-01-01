Heurist (HEU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Heurist (HEU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Heurist (HEU) Informacije Heurist is a decentralized AI-as-a-Service cloud. We aggregate compute resources from individual GPU owners and data centers to provide serverless AI services. Heurist's API-first infrastructure eliminates the need for developers to manage GPU machines, enabling cost-efficient, censorship-free AI integration with APIs. Službena web stranica: https://www.heurist.ai/ Bijela knjiga: https://github.com/heurist-network/whitepaper/blob/main/Heurist_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://basescan.org/address/0xEF22cb48B8483dF6152e1423b19dF5553BbD818b Kupi HEU odmah!

Heurist (HEU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Heurist (HEU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 110.49M $ 110.49M $ 110.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.53M $ 34.53M $ 34.53M Povijesni maksimum: $ 0.46605 $ 0.46605 $ 0.46605 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.03453 $ 0.03453 $ 0.03453 Saznajte više o cijeni Heurist (HEU)

Heurist (HEU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Heurist (HEU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HEU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HEU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HEU tokena, istražite HEU cijenu tokena uživo!

