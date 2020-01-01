Henlo (HENLO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Henlo (HENLO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Henlo (HENLO) Informacije Henlo is a memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. It has zero utility but is widely integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it is the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. Henlo integrates with Berachain's revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, turning every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain's block rewards, making fun intrinsic to the ecosystem's growth. Službena web stranica: https://www.henlo.com/ Istraživač blokova: https://berascan.com/token/0xb2f776e9c1c926c4b2e54182fac058da9af0b6a5 Kupi HENLO odmah!

Henlo (HENLO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Henlo (HENLO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Povijesni maksimum: $ 0.0001489 $ 0.0001489 $ 0.0001489 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0000455 $ 0.0000455 $ 0.0000455 Saznajte više o cijeni Henlo (HENLO)

Henlo (HENLO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Henlo (HENLO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HENLO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HENLO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HENLO tokena, istražite HENLO cijenu tokena uživo!

Henlo (HENLO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HENLO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HENLO povijest cijena odmah!

HENLO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HENLO? Naša HENLO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HENLO predviđanje cijene tokena odmah!

