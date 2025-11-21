Hemi (HEMI) Tokenomika

Hemi (HEMI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Hemi (HEMI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:21:16 (UTC+8)
Hemi (HEMI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hemi (HEMI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 20.37M
Ukupna količina:
$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 977.50M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 208.40M
Povijesni maksimum:
$ 0.19469
Povijesni minimum:
$ 0.015350458365510373
Trenutna cijena:
$ 0.02084
Hemi (HEMI) Informacije

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Službena web stranica:
https://hemi.xyz
Bijela knjiga:
https://hemi.xyz/whitepaper
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xeb964a1a6fab73b8c72a0d15c7337fa4804f484d

Hemi (HEMI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Hemi (HEMI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj HEMI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja HEMI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku HEMI tokena, istražite HEMI cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

