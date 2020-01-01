HELLO (HELLO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HELLO (HELLO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HELLO (HELLO) Informacije HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences. The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed. Službena web stranica: https://hello.one/ Bijela knjiga: https://whitepaper.hello.one/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/4h49hPGphLNJNDRyiBwzvKoasR3rw1WJCEv19PhUbSS4 Kupi HELLO odmah!

HELLO (HELLO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HELLO (HELLO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 731.58M $ 731.58M $ 731.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.14M $ 9.14M $ 9.14M Povijesni maksimum: $ 0.227 $ 0.227 $ 0.227 Povijesni minimum: $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 Trenutna cijena: $ 0.009137 $ 0.009137 $ 0.009137 Saznajte više o cijeni HELLO (HELLO)

HELLO (HELLO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HELLO (HELLO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HELLO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HELLO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HELLO tokena, istražite HELLO cijenu tokena uživo!

