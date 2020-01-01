Heima (HEI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Heima (HEI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Heima (HEI) Informacije Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever. Službena web stranica: https://www.heima.network/ Bijela knjiga: https://docs.heima.network/ Istraživač blokova: https://polkadot.js.org/apps/?rpc=wss%3A%2F%2Frpc.heima-parachain.heima.network#/explorer Kupi HEI odmah!

Heima (HEI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Heima (HEI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.21M $ 31.21M $ 31.21M Ukupna količina: $ 97.60M $ 97.60M $ 97.60M Količina u optjecaju: $ 77.40M $ 77.40M $ 77.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.32M $ 40.32M $ 40.32M Povijesni maksimum: $ 2.8899 $ 2.8899 $ 2.8899 Povijesni minimum: $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 Trenutna cijena: $ 0.4032 $ 0.4032 $ 0.4032 Saznajte više o cijeni Heima (HEI)

Heima (HEI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Heima (HEI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HEI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HEI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HEI tokena, istražite HEI cijenu tokena uživo!

Heima (HEI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HEI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HEI povijest cijena odmah!

HEI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HEI? Naša HEI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HEI predviđanje cijene tokena odmah!

