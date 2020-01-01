HEGIC (HEGIC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HEGIC (HEGIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HEGIC (HEGIC) Informacije Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces. Službena web stranica: https://www.hegic.co/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430 Kupi HEGIC odmah!

HEGIC (HEGIC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HEGIC (HEGIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.27M $ 29.27M $ 29.27M Ukupna količina: $ 3.01B $ 3.01B $ 3.01B Količina u optjecaju: $ 703.73M $ 703.73M $ 703.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 125.26M $ 125.26M $ 125.26M Povijesni maksimum: $ 0.6427 $ 0.6427 $ 0.6427 Povijesni minimum: $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 Trenutna cijena: $ 0.041588 $ 0.041588 $ 0.041588 Saznajte više o cijeni HEGIC (HEGIC)

HEGIC (HEGIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HEGIC (HEGIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HEGIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HEGIC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HEGIC tokena, istražite HEGIC cijenu tokena uživo!

HEGIC (HEGIC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HEGIC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HEGIC povijest cijena odmah!

HEGIC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HEGIC? Naša HEGIC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HEGIC predviđanje cijene tokena odmah!

