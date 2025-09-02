HEGIC (HEGIC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.044956. Tijekom protekla 24 sata, HEGICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04478 i najviše cijene $ 0.04775, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HEGIC je $ 0.64228275, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004946527298549685.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HEGIC se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i -26.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu HEGIC (HEGIC)
No.737
$ 31.64M
$ 52.70K
$ 135.41M
703.73M
3,012,009,888
3,012,009,888
23.36%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija HEGIC je $ 31.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.70K. Količina u optjecaju HEGIC je 703.73M, s ukupnom količinom od 3012009888. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.41M.
HEGIC (HEGIC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena HEGIC za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00008558
-0.19%
30 dana
$ +0.013588
+43.31%
60 dana
$ +0.015144
+50.79%
90 dana
$ +0.010999
+32.39%
HEGIC promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u HEGIC od $ -0.00008558 (-0.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
HEGIC 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.013588 (+43.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
HEGIC 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HEGIC od $ +0.015144 (+50.79%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
HEGIC 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.010999 (+32.39%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena HEGIC (HEGIC)?
Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.
HEGIC Predviđanje cijene (USD)
Koliko će HEGIC (HEGIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HEGIC (HEGIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HEGIC.
Razumijevanje tokenomike HEGIC (HEGIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HEGIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
