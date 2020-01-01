Hydranet (HDN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hydranet (HDN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hydranet (HDN) Informacije Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network. Službena web stranica: https://hydranet.ai/ Bijela knjiga: https://docs.hydranet.ai/welcome Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0xb0f66bdb39acbb043308eb9dbe78f5bb47ea5430 Kupi HDN odmah!

Hydranet (HDN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hydranet (HDN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.32M $ 7.32M $ 7.32M Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 183.41M $ 183.41M $ 183.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.97M $ 11.97M $ 11.97M Povijesni maksimum: $ 0.1795 $ 0.1795 $ 0.1795 Povijesni minimum: $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 Trenutna cijena: $ 0.03991 $ 0.03991 $ 0.03991 Saznajte više o cijeni Hydranet (HDN)

Hydranet (HDN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hydranet (HDN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HDN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HDN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HDN tokena, istražite HDN cijenu tokena uživo!

