HashAI (HASHAI) Informacije Where Artificial Intelligence meets mining excellence.With vast Crypto and Web3 experience, the Hash AI team has established the infrastructure, partnerships, and distribution network for a successful Crypto mining company. Službena web stranica: https://hashai.co.uk Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x292fcdd1b104de5a00250febba9bc6a5092a0076 Kupi HASHAI odmah!

HashAI (HASHAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HashAI (HASHAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.88M $ 31.88M $ 31.88M Ukupna količina: $ 89.72B $ 89.72B $ 89.72B Količina u optjecaju: $ 84.56B $ 84.56B $ 84.56B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 37.70M $ 37.70M $ 37.70M Povijesni maksimum: $ 0.0022999 $ 0.0022999 $ 0.0022999 Povijesni minimum: $ 0.000152660244543882 $ 0.000152660244543882 $ 0.000152660244543882 Trenutna cijena: $ 0.000377 $ 0.000377 $ 0.000377 Saznajte više o cijeni HashAI (HASHAI)

HashAI (HASHAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HashAI (HASHAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HASHAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HASHAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HASHAI tokena, istražite HASHAI cijenu tokena uživo!

