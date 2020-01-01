HAROLD (HAROLD) Tokenomika

HAROLD (HAROLD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u HAROLD (HAROLD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

HAROLD (HAROLD) Informacije

Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.

Službena web stranica:
https://harold.vip
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/3vgopg7xm3EWkXfxmWPUpcf7g939hecfqg18sLuXDzVt

HAROLD (HAROLD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HAROLD (HAROLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M
Ukupna količina:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Količina u optjecaju:
$ 787.01M
$ 787.01M$ 787.01M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M
Povijesni maksimum:
$ 0.03451
$ 0.03451$ 0.03451
Povijesni minimum:
$ 0.000243196545487044
$ 0.000243196545487044$ 0.000243196545487044
Trenutna cijena:
$ 0.004893
$ 0.004893$ 0.004893

HAROLD (HAROLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike HAROLD (HAROLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj HAROLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja HAROLD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku HAROLD tokena, istražite HAROLD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HAROLD

Jeste li zainteresirani za dodavanje HAROLD (HAROLD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HAROLD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

HAROLD (HAROLD) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena HAROLD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

HAROLD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide HAROLD? Naša HAROLD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.