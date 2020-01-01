HAROLD (HAROLD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HAROLD (HAROLD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HAROLD (HAROLD) Informacije Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor. Službena web stranica: https://harold.vip Istraživač blokova: https://solscan.io/token/3vgopg7xm3EWkXfxmWPUpcf7g939hecfqg18sLuXDzVt Kupi HAROLD odmah!

HAROLD (HAROLD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HAROLD (HAROLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Ukupna količina: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 787.01M $ 787.01M $ 787.01M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.89M $ 4.89M $ 4.89M Povijesni maksimum: $ 0.03451 $ 0.03451 $ 0.03451 Povijesni minimum: $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 Trenutna cijena: $ 0.004893 $ 0.004893 $ 0.004893 Saznajte više o cijeni HAROLD (HAROLD)

HAROLD (HAROLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HAROLD (HAROLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HAROLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HAROLD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HAROLD tokena, istražite HAROLD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HAROLD Jeste li zainteresirani za dodavanje HAROLD (HAROLD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HAROLD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HAROLD na MEXC-u odmah!

HAROLD (HAROLD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HAROLD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HAROLD povijest cijena odmah!

HAROLD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HAROLD? Naša HAROLD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HAROLD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!