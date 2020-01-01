Harambe AI (HARAMBEAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Harambe AI (HARAMBEAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Harambe AI (HARAMBEAI) Informacije Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe. Službena web stranica: https://harambetoken.ai Bijela knjiga: https://harambetoken.ai/harambe-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5484581038cbf8ef33b7f6daec7a2f01f71db3c2 Kupi HARAMBEAI odmah!

Harambe AI (HARAMBEAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Harambe AI (HARAMBEAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Povijesni maksimum: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Povijesni minimum: $ 0.005600586694135568 $ 0.005600586694135568 $ 0.005600586694135568 Trenutna cijena: $ 0.00761 $ 0.00761 $ 0.00761 Saznajte više o cijeni Harambe AI (HARAMBEAI)

Harambe AI (HARAMBEAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Harambe AI (HARAMBEAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HARAMBEAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HARAMBEAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HARAMBEAI tokena, istražite HARAMBEAI cijenu tokena uživo!

