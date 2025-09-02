Više o HARAMBEAI

HARAMBEAI Informacije o cijeni

HARAMBEAI Bijela knjiga

HARAMBEAI Službena web stranica

HARAMBEAI Tokenomija

HARAMBEAI Prognoza cijena

HARAMBEAI Povijest

Vodič za kupnju HARAMBEAI

Konverter HARAMBEAI u fiducijarnu valutu

HARAMBEAI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Harambe AI Logotip

Harambe AI Cijena(HARAMBEAI)

1 HARAMBEAI u USD cijena uživo:

$0.00803
$0.00803$0.00803
-3.48%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Harambe AI (HARAMBEAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:46:30 (UTC+8)

Harambe AI (HARAMBEAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24-satna najniža cijena
$ 0.00876
$ 0.00876$ 0.00876
24-satna najviša cijena

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.00876
$ 0.00876$ 0.00876

$ 1.9796475887919178
$ 1.9796475887919178$ 1.9796475887919178

$ 0.005600586694135568
$ 0.005600586694135568$ 0.005600586694135568

-1.24%

-3.47%

-1.36%

-1.36%

Harambe AI (HARAMBEAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00803. Tijekom protekla 24 sata, HARAMBEAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.008 i najviše cijene $ 0.00876, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HARAMBEAI je $ 1.9796475887919178, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005600586694135568.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HARAMBEAI se promijenio za -1.24% u posljednjih sat vremena, -3.47% u posljednjih 24 sata i -1.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Harambe AI (HARAMBEAI)

No.4177

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.99K
$ 63.99K$ 63.99K

$ 5.54M
$ 5.54M$ 5.54M

0.00
0.00 0.00

690,000,000
690,000,000 690,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Harambe AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 63.99K. Količina u optjecaju HARAMBEAI je 0.00, s ukupnom količinom od 690000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.54M.

Harambe AI (HARAMBEAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Harambe AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0002895-3.47%
30 dana$ +0.00116+16.88%
60 dana$ -0.00481-37.47%
90 dana$ -0.0056-41.09%
Harambe AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HARAMBEAI od $ -0.0002895 (-3.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Harambe AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00116 (+16.88%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Harambe AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HARAMBEAI od $ -0.00481 (-37.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Harambe AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0056 (-41.09%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Harambe AI (HARAMBEAI)?

Pogledajte Harambe AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Harambe AI (HARAMBEAI)

Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe.

Harambe AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Harambe AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HARAMBEAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Harambe AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Harambe AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Harambe AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Harambe AI (HARAMBEAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Harambe AI (HARAMBEAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Harambe AI.

Provjerite Harambe AI predviđanje cijene sada!

Harambe AI (HARAMBEAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Harambe AI (HARAMBEAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HARAMBEAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Harambe AI (HARAMBEAI)

Tražiš kako kupiti Harambe AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Harambe AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HARAMBEAI u lokalnim valutama

1 Harambe AI(HARAMBEAI) u VND
211.30945
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u AUD
A$0.0122056
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u GBP
0.0058619
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u EUR
0.0068255
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u USD
$0.00803
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u MYR
RM0.0338866
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u TRY
0.3301936
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u JPY
¥1.18041
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u ARS
ARS$11.0606023
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u RUB
0.6469771
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u INR
0.70664
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u IDR
Rp131.6393232
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u KRW
11.1837825
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u PHP
0.4586736
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u EGP
￡E.0.3896156
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u BRL
R$0.0436029
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u CAD
C$0.0110011
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u BDT
0.9758859
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u NGN
12.2782715
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u COP
$32.2489618
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u ZAR
R.0.141328
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u UAH
0.3322011
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u VES
Bs1.17238
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u CLP
$7.7891
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u PKR
Rs2.2753808
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u KZT
4.3218263
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u THB
฿0.259369
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u TWD
NT$0.2458786
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u AED
د.إ0.0294701
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u CHF
Fr0.006424
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u HKD
HK$0.0625537
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u AMD
֏3.0695478
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u MAD
.د.م0.0721094
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u MXN
$0.1495989
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u SAR
ريال0.0301125
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u PLN
0.0292292
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u RON
лв0.0347699
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u SEK
kr0.0754017
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u BGN
лв0.0134101
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u HUF
Ft2.7100447
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u CZK
0.1674255
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u KWD
د.ك0.00244915
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u ILS
0.0269005
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u AOA
Kz7.3199071
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u BHD
.د.ب0.00301928
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u BMD
$0.00803
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u DKK
kr0.0511511
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u HNL
L0.2100648
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u MUR
0.367774
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u NAD
$0.1410068
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u NOK
kr0.0803
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u NZD
$0.0135707
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u PAB
B/.0.00803
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u PGK
K0.0339669
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u QAR
ر.ق0.0292292
1 Harambe AI(HARAMBEAI) u RSD
дин.0.8036424

Harambe AI Resurs

Za dublje razumijevanje Harambe AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Harambe AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Harambe AI

Koliko Harambe AI (HARAMBEAI) vrijedi danas?
Cijena HARAMBEAI uživo u USD je 0.00803 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HARAMBEAI u USD?
Trenutačna cijena HARAMBEAI u USD je $ 0.00803. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Harambe AI?
Tržišna kapitalizacija za HARAMBEAI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HARAMBEAI?
Količina u optjecaju za HARAMBEAI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HARAMBEAI?
HARAMBEAI je postigao ATH cijenu od 1.9796475887919178 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HARAMBEAI?
HARAMBEAI je vidio ATL cijenu od 0.005600586694135568 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HARAMBEAI?
24-satni obujam trgovanja za HARAMBEAI je $ 63.99K USD.
Hoće li HARAMBEAI još narasti ove godine?
HARAMBEAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HARAMBEAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:46:30 (UTC+8)

Harambe AI (HARAMBEAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

HARAMBEAI u USD kalkulator

Iznos

HARAMBEAI
HARAMBEAI
USD
USD

1 HARAMBEAI = 0.00803 USD

Trgujte HARAMBEAI

HARAMBEAIUSDT
$0.00803
$0.00803$0.00803
-3.47%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine