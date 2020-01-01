Happy Cat (HAPPY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Happy Cat (HAPPY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Happy Cat (HAPPY) Informacije The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. Službena web stranica: https://happycatonsol.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ Kupi HAPPY odmah!

Happy Cat (HAPPY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Happy Cat (HAPPY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Ukupna količina: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Količina u optjecaju: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Povijesni maksimum: $ 0.05765 $ 0.05765 $ 0.05765 Povijesni minimum: $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 Trenutna cijena: $ 0.0016253 $ 0.0016253 $ 0.0016253 Saznajte više o cijeni Happy Cat (HAPPY)

Happy Cat (HAPPY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Happy Cat (HAPPY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HAPPY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HAPPY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HAPPY tokena, istražite HAPPY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HAPPY Jeste li zainteresirani za dodavanje Happy Cat (HAPPY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HAPPY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HAPPY na MEXC-u odmah!

Happy Cat (HAPPY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HAPPY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HAPPY povijest cijena odmah!

HAPPY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HAPPY? Naša HAPPY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HAPPY predviđanje cijene tokena odmah!

