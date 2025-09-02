Više o HAPPY

HAPPY Informacije o cijeni

HAPPY Službena web stranica

HAPPY Tokenomija

HAPPY Prognoza cijena

HAPPY Povijest

Vodič za kupnju HAPPY

Konverter HAPPY u fiducijarnu valutu

HAPPY Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Happy Cat Logotip

Happy Cat Cijena(HAPPY)

1 HAPPY u USD cijena uživo:

$0.0014447
$0.0014447$0.0014447
-1.78%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Happy Cat (HAPPY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:37:05 (UTC+8)

Happy Cat (HAPPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0014433
$ 0.0014433$ 0.0014433
24-satna najniža cijena
$ 0.001503
$ 0.001503$ 0.001503
24-satna najviša cijena

$ 0.0014433
$ 0.0014433$ 0.0014433

$ 0.001503
$ 0.001503$ 0.001503

$ 0.05720146633296332
$ 0.05720146633296332$ 0.05720146633296332

$ 0.000382420636071654
$ 0.000382420636071654$ 0.000382420636071654

+0.02%

-1.78%

-1.50%

-1.50%

Happy Cat (HAPPY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0014447. Tijekom protekla 24 sata, HAPPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0014433 i najviše cijene $ 0.001503, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAPPY je $ 0.05720146633296332, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000382420636071654.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAPPY se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -1.78% u posljednjih 24 sata i -1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Happy Cat (HAPPY)

No.1424

$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M

$ 131.82K
$ 131.82K$ 131.82K

$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M

3.33B
3.33B 3.33B

3,333,263,251
3,333,263,251 3,333,263,251

3,333,174,669
3,333,174,669 3,333,174,669

99.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Happy Cat je $ 4.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 131.82K. Količina u optjecaju HAPPY je 3.33B, s ukupnom količinom od 3333174669. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.82M.

Happy Cat (HAPPY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Happy Cat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000026182-1.78%
30 dana$ -0.0000917-5.97%
60 dana$ -0.0003927-21.38%
90 dana$ -0.0006642-31.50%
Happy Cat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HAPPY od $ -0.000026182 (-1.78%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Happy Cat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000917 (-5.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Happy Cat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HAPPY od $ -0.0003927 (-21.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Happy Cat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0006642 (-31.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Happy Cat (HAPPY)?

Pogledajte Happy Cat stranicu Povijest cijena sada.

Što je Happy Cat (HAPPY)

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Happy Cat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Happy Cat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HAPPY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Happy Cat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Happy Cat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Happy Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Happy Cat (HAPPY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Happy Cat (HAPPY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Happy Cat.

Provjerite Happy Cat predviđanje cijene sada!

Happy Cat (HAPPY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Happy Cat (HAPPY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HAPPY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Happy Cat (HAPPY)

Tražiš kako kupiti Happy Cat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Happy Cat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HAPPY u lokalnim valutama

1 Happy Cat(HAPPY) u VND
38.0172805
1 Happy Cat(HAPPY) u AUD
A$0.002195944
1 Happy Cat(HAPPY) u GBP
0.001054631
1 Happy Cat(HAPPY) u EUR
0.001227995
1 Happy Cat(HAPPY) u USD
$0.0014447
1 Happy Cat(HAPPY) u MYR
RM0.006096634
1 Happy Cat(HAPPY) u TRY
0.059434958
1 Happy Cat(HAPPY) u JPY
¥0.2123709
1 Happy Cat(HAPPY) u ARS
ARS$1.989944227
1 Happy Cat(HAPPY) u RUB
0.116399479
1 Happy Cat(HAPPY) u INR
0.1271336
1 Happy Cat(HAPPY) u IDR
Rp23.683602768
1 Happy Cat(HAPPY) u KRW
2.01492309
1 Happy Cat(HAPPY) u PHP
0.082521264
1 Happy Cat(HAPPY) u EGP
￡E.0.070111291
1 Happy Cat(HAPPY) u BRL
R$0.007844721
1 Happy Cat(HAPPY) u CAD
C$0.001979239
1 Happy Cat(HAPPY) u BDT
0.175574391
1 Happy Cat(HAPPY) u NGN
2.212399133
1 Happy Cat(HAPPY) u COP
$5.802001882
1 Happy Cat(HAPPY) u ZAR
R.0.025455614
1 Happy Cat(HAPPY) u UAH
0.059767239
1 Happy Cat(HAPPY) u VES
Bs0.2109262
1 Happy Cat(HAPPY) u CLP
$1.401359
1 Happy Cat(HAPPY) u PKR
Rs0.409370192
1 Happy Cat(HAPPY) u KZT
0.777551987
1 Happy Cat(HAPPY) u THB
฿0.04666381
1 Happy Cat(HAPPY) u TWD
NT$0.044251161
1 Happy Cat(HAPPY) u AED
د.إ0.005302049
1 Happy Cat(HAPPY) u CHF
Fr0.00115576
1 Happy Cat(HAPPY) u HKD
HK$0.011254213
1 Happy Cat(HAPPY) u AMD
֏0.552251022
1 Happy Cat(HAPPY) u MAD
.د.م0.012973406
1 Happy Cat(HAPPY) u MXN
$0.026943655
1 Happy Cat(HAPPY) u SAR
ريال0.005417625
1 Happy Cat(HAPPY) u PLN
0.005244261
1 Happy Cat(HAPPY) u RON
лв0.006255551
1 Happy Cat(HAPPY) u SEK
kr0.013565733
1 Happy Cat(HAPPY) u BGN
лв0.002412649
1 Happy Cat(HAPPY) u HUF
Ft0.487412886
1 Happy Cat(HAPPY) u CZK
0.030121995
1 Happy Cat(HAPPY) u KWD
د.ك0.0004406335
1 Happy Cat(HAPPY) u ILS
0.004839745
1 Happy Cat(HAPPY) u AOA
Kz1.316945179
1 Happy Cat(HAPPY) u BHD
.د.ب0.0005446519
1 Happy Cat(HAPPY) u BMD
$0.0014447
1 Happy Cat(HAPPY) u DKK
kr0.009202739
1 Happy Cat(HAPPY) u HNL
L0.037793352
1 Happy Cat(HAPPY) u MUR
0.06616726
1 Happy Cat(HAPPY) u NAD
$0.025368932
1 Happy Cat(HAPPY) u NOK
kr0.014432553
1 Happy Cat(HAPPY) u NZD
$0.002441543
1 Happy Cat(HAPPY) u PAB
B/.0.0014447
1 Happy Cat(HAPPY) u PGK
K0.006111081
1 Happy Cat(HAPPY) u QAR
ر.ق0.005258708
1 Happy Cat(HAPPY) u RSD
дин.0.144542235

Happy Cat Resurs

Za dublje razumijevanje Happy Cat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Happy Cat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Happy Cat

Koliko Happy Cat (HAPPY) vrijedi danas?
Cijena HAPPY uživo u USD je 0.0014447 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HAPPY u USD?
Trenutačna cijena HAPPY u USD je $ 0.0014447. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Happy Cat?
Tržišna kapitalizacija za HAPPY je $ 4.82M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HAPPY?
Količina u optjecaju za HAPPY je 3.33B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HAPPY?
HAPPY je postigao ATH cijenu od 0.05720146633296332 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HAPPY?
HAPPY je vidio ATL cijenu od 0.000382420636071654 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HAPPY?
24-satni obujam trgovanja za HAPPY je $ 131.82K USD.
Hoće li HAPPY još narasti ove godine?
HAPPY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HAPPY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:37:05 (UTC+8)

Happy Cat (HAPPY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

HAPPY u USD kalkulator

Iznos

HAPPY
HAPPY
USD
USD

1 HAPPY = 0.0014447 USD

Trgujte HAPPY

HAPPYUSDT
$0.0014447
$0.0014447$0.0014447
-1.78%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine