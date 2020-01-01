Handy (HANDY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Handy (HANDY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Handy (HANDY) Informacije HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously. Službena web stranica: https://handypick.io/ Bijela knjiga: https://handypick.io/download/Handy_Whitepaper_ver.1.5_EN.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x8bbe1a2961B41340468D0548c2cd5B7DFA9b684c

Handy (HANDY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Handy (HANDY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.73M Ukupna količina: $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 945.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.30M Povijesni maksimum: $ 0.13265 Povijesni minimum: $ 0.000179943687838329 Trenutna cijena: $ 0.0018299

Handy (HANDY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Handy (HANDY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HANDY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HANDY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HANDY tokena, istražite HANDY cijenu tokena uživo!

Handy (HANDY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HANDY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

