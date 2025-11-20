Hana Cijena danas

Trenutačna cijena Hana (HANA) danas je $ 0.01615, s promjenom od 6.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HANA u USD je $ 0.01615 po HANA.

Hana trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- HANA. Tijekom posljednja 24 sata, HANA trgovao je između $ 0.01517 (niska) i $ 0.01792 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, HANA se kretao -0.50% u posljednjem satu i -30.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 177.64K.

Informacije o tržištu Hana (HANA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 177.64K$ 177.64K $ 177.64K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.15M$ 16.15M $ 16.15M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hana je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 177.64K. Količina u optjecaju HANA je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.15M.