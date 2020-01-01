Hamster (HAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hamster (HAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hamster (HAM) Informacije Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success. Službena web stranica: https://swaphamster.io/ Bijela knjiga: https://swaphamster.io/HamsterWhitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e

Hamster (HAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hamster (HAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 796.81K $ 796.81K $ 796.81K Ukupna količina: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Količina u optjecaju: $ 2,384.23T $ 2,384.23T $ 2,384.23T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Povijesni maksimum: $ 0.00000008 $ 0.00000008 $ 0.00000008 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0000000003342 $ 0.0000000003342 $ 0.0000000003342 Saznajte više o cijeni Hamster (HAM)

Hamster (HAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hamster (HAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HAM tokena, istražite HAM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HAM Jeste li zainteresirani za dodavanje Hamster (HAM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HAM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Hamster (HAM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HAM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HAM povijest cijena odmah!

HAM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HAM? Naša HAM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HAM predviđanje cijene tokena odmah!

