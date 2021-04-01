HAI (HAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HAI (HAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HAI (HAI) Informacije Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services. Službena web stranica: https://hacken.ai Bijela knjiga: https://hacken.ai/tokenomics.pdf Istraživač blokova: https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14 Kupi HAI odmah!

HAI (HAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HAI (HAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M Ukupna količina: $ 958.35M $ 958.35M $ 958.35M Količina u optjecaju: $ 833.35M $ 833.35M $ 833.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.01M $ 9.01M $ 9.01M Povijesni maksimum: $ 0.4813 $ 0.4813 $ 0.4813 Povijesni minimum: $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 Trenutna cijena: $ 0.009009 $ 0.009009 $ 0.009009 Saznajte više o cijeni HAI (HAI)

HAI (HAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HAI (HAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HAI tokena, istražite HAI cijenu tokena uživo!

HAI (HAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HAI povijest cijena odmah!

HAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HAI? Naša HAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HAI predviđanje cijene tokena odmah!

