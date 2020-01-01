Haven1 (H1) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Haven1 (H1), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Haven1 (H1) Informacije Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience. Službena web stranica: https://haven1.org Bijela knjiga: https://docs.haven1.org/get-started/litepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9e3B5582b22E3835896368017bAfF6D942A41cd9 Kupi H1 odmah!

Haven1 (H1) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Haven1 (H1), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 196.82M $ 196.82M $ 196.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.26M $ 22.26M $ 22.26M Povijesni maksimum: $ 0.02989 $ 0.02989 $ 0.02989 Povijesni minimum: $ 0.011045592572133698 $ 0.011045592572133698 $ 0.011045592572133698 Trenutna cijena: $ 0.01113 $ 0.01113 $ 0.01113 Saznajte više o cijeni Haven1 (H1)

Haven1 (H1) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Haven1 (H1) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj H1 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja H1 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku H1 tokena, istražite H1 cijenu tokena uživo!

