GoChapaa Cijena danas

Trenutačna cijena GoChapaa (GXP) danas je $ 0.00003153, s promjenom od 4.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GXP u USD je $ 0.00003153 po GXP.

GoChapaa trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- GXP. Tijekom posljednja 24 sata, GXP trgovao je između $ 0.00002914 (niska) i $ 0.00003175 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, GXP se kretao +0.28% u posljednjem satu i +3.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 65.23K.

Informacije o tržištu GoChapaa (GXP)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 65.23K$ 65.23K $ 65.23K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.21K$ 66.21K $ 66.21K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija GoChapaa je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.23K. Količina u optjecaju GXP je --, s ukupnom količinom od 2100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.21K.