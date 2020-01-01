Xeno Governance (GXE) Tokenomika



Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.

Službena web stranica:
https://project-xeno.com/
Bijela knjiga:
https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6

Xeno Governance (GXE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Xeno Governance (GXE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 5.99B
$ 5.99B$ 5.99B
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 17.64M
$ 17.64M$ 17.64M
Povijesni maksimum:
$ 0.29998
$ 0.29998$ 0.29998
Povijesni minimum:
$ 0.001043390131716337
$ 0.001043390131716337$ 0.001043390131716337
Trenutna cijena:
$ 0.00294
$ 0.00294$ 0.00294

Xeno Governance (GXE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Xeno Governance (GXE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GXE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GXE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GXE tokena, istražite GXE cijenu tokena uživo!

