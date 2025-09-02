Više o GXE

GXE Informacije o cijeni

GXE Bijela knjiga

GXE Službena web stranica

GXE Tokenomija

GXE Prognoza cijena

GXE Povijest

Vodič za kupnju GXE

Konverter GXE u fiducijarnu valutu

GXE Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Xeno Governance Logotip

Xeno Governance Cijena(GXE)

1 GXE u USD cijena uživo:

$0.00123
$0.00123$0.00123
+2.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Xeno Governance (GXE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:55:47 (UTC+8)

Xeno Governance (GXE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00115
$ 0.00115$ 0.00115
24-satna najniža cijena
$ 0.0013
$ 0.0013$ 0.0013
24-satna najviša cijena

$ 0.00115
$ 0.00115$ 0.00115

$ 0.0013
$ 0.0013$ 0.0013

$ 127.55105996752341
$ 127.55105996752341$ 127.55105996752341

$ 0.001043390131716337
$ 0.001043390131716337$ 0.001043390131716337

-0.80%

+2.50%

-35.42%

-35.42%

Xeno Governance (GXE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00124. Tijekom protekla 24 sata, GXEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00115 i najviše cijene $ 0.0013, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GXE je $ 127.55105996752341, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001043390131716337.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GXE se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, +2.50% u posljednjih 24 sata i -35.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xeno Governance (GXE)

No.4372

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.09K
$ 14.09K$ 14.09K

$ 7.44M
$ 7.44M$ 7.44M

0.00
0.00 0.00

6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000

5,987,619,944.93
5,987,619,944.93 5,987,619,944.93

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xeno Governance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 14.09K. Količina u optjecaju GXE je 0.00, s ukupnom količinom od 5987619944.93. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.44M.

Xeno Governance (GXE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Xeno Governance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00003+2.50%
30 dana$ -0.00096-43.64%
60 dana$ -0.00117-48.55%
90 dana$ -0.00103-45.38%
Xeno Governance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GXE od $ +0.00003 (+2.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Xeno Governance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00096 (-43.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Xeno Governance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GXE od $ -0.00117 (-48.55%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Xeno Governance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00103 (-45.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Xeno Governance (GXE)?

Pogledajte Xeno Governance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Xeno Governance (GXE)

Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.

Xeno Governance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Xeno Governance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GXE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Xeno Governance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Xeno Governance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Xeno Governance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Xeno Governance (GXE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Xeno Governance (GXE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Xeno Governance.

Provjerite Xeno Governance predviđanje cijene sada!

Xeno Governance (GXE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Xeno Governance (GXE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GXE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Xeno Governance (GXE)

Tražiš kako kupiti Xeno Governance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Xeno Governance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GXE u lokalnim valutama

1 Xeno Governance(GXE) u VND
32.6306
1 Xeno Governance(GXE) u AUD
A$0.0018848
1 Xeno Governance(GXE) u GBP
0.0009052
1 Xeno Governance(GXE) u EUR
0.001054
1 Xeno Governance(GXE) u USD
$0.00124
1 Xeno Governance(GXE) u MYR
RM0.0052328
1 Xeno Governance(GXE) u TRY
0.051026
1 Xeno Governance(GXE) u JPY
¥0.18228
1 Xeno Governance(GXE) u ARS
ARS$1.7079884
1 Xeno Governance(GXE) u RUB
0.0999068
1 Xeno Governance(GXE) u INR
0.109244
1 Xeno Governance(GXE) u IDR
Rp20.3278656
1 Xeno Governance(GXE) u KRW
1.72701
1 Xeno Governance(GXE) u PHP
0.07099
1 Xeno Governance(GXE) u EGP
￡E.0.0601896
1 Xeno Governance(GXE) u BRL
R$0.0067456
1 Xeno Governance(GXE) u CAD
C$0.0016988
1 Xeno Governance(GXE) u BDT
0.15097
1 Xeno Governance(GXE) u NGN
1.8989236
1 Xeno Governance(GXE) u COP
$4.9799144
1 Xeno Governance(GXE) u ZAR
R.0.0218116
1 Xeno Governance(GXE) u UAH
0.051398
1 Xeno Governance(GXE) u VES
Bs0.18104
1 Xeno Governance(GXE) u CLP
$1.20032
1 Xeno Governance(GXE) u PKR
Rs0.3519616
1 Xeno Governance(GXE) u KZT
0.6688188
1 Xeno Governance(GXE) u THB
฿0.0400396
1 Xeno Governance(GXE) u TWD
NT$0.0379936
1 Xeno Governance(GXE) u AED
د.إ0.0045508
1 Xeno Governance(GXE) u CHF
Fr0.000992
1 Xeno Governance(GXE) u HKD
HK$0.0096596
1 Xeno Governance(GXE) u AMD
֏0.474362
1 Xeno Governance(GXE) u MAD
.د.م0.01116
1 Xeno Governance(GXE) u MXN
$0.023126
1 Xeno Governance(GXE) u SAR
ريال0.00465
1 Xeno Governance(GXE) u PLN
0.0045136
1 Xeno Governance(GXE) u RON
лв0.0053692
1 Xeno Governance(GXE) u SEK
kr0.011656
1 Xeno Governance(GXE) u BGN
лв0.0020708
1 Xeno Governance(GXE) u HUF
Ft0.4189092
1 Xeno Governance(GXE) u CZK
0.0258788
1 Xeno Governance(GXE) u KWD
د.ك0.0003782
1 Xeno Governance(GXE) u ILS
0.004154
1 Xeno Governance(GXE) u AOA
Kz1.1303468
1 Xeno Governance(GXE) u BHD
.د.ب0.00046748
1 Xeno Governance(GXE) u BMD
$0.00124
1 Xeno Governance(GXE) u DKK
kr0.0078988
1 Xeno Governance(GXE) u HNL
L0.0325004
1 Xeno Governance(GXE) u MUR
0.056792
1 Xeno Governance(GXE) u NAD
$0.021824
1 Xeno Governance(GXE) u NOK
kr0.0123876
1 Xeno Governance(GXE) u NZD
$0.0020956
1 Xeno Governance(GXE) u PAB
B/.0.00124
1 Xeno Governance(GXE) u PGK
K0.0052452
1 Xeno Governance(GXE) u QAR
ر.ق0.004526
1 Xeno Governance(GXE) u RSD
дин.0.1241736

Xeno Governance Resurs

Za dublje razumijevanje Xeno Governance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Xeno Governance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Xeno Governance

Koliko Xeno Governance (GXE) vrijedi danas?
Cijena GXE uživo u USD je 0.00124 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GXE u USD?
Trenutačna cijena GXE u USD je $ 0.00124. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Xeno Governance?
Tržišna kapitalizacija za GXE je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GXE?
Količina u optjecaju za GXE je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GXE?
GXE je postigao ATH cijenu od 127.55105996752341 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GXE?
GXE je vidio ATL cijenu od 0.001043390131716337 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GXE?
24-satni obujam trgovanja za GXE je $ 14.09K USD.
Hoće li GXE još narasti ove godine?
GXE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GXE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:55:47 (UTC+8)

Xeno Governance (GXE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GXE u USD kalkulator

Iznos

GXE
GXE
USD
USD

1 GXE = 0.00124 USD

Trgujte GXE

GXEUSDT
$0.00123
$0.00123$0.00123
+2.50%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine