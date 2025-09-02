Više o GVNR

GVNR Cijena(GVNR)

1 GVNR u USD cijena uživo:

$1.3201
$1.3201$1.3201
-1.48%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GVNR (GVNR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:55:32 (UTC+8)

GVNR (GVNR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
24-satna najniža cijena
$ 1.4639
$ 1.4639$ 1.4639
24-satna najviša cijena

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 1.4639
$ 1.4639$ 1.4639

--
----

--
----

-1.48%

-1.48%

-15.93%

-15.93%

GVNR (GVNR) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.3203. Tijekom protekla 24 sata, GVNRtrgovalo je između najniže cijene $ 1.3 i najviše cijene $ 1.4639, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GVNR je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GVNR se promijenio za -1.48% u posljednjih sat vremena, -1.48% u posljednjih 24 sata i -15.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GVNR (GVNR)

$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M

$ 100.11K
$ 100.11K$ 100.11K

$ 26.41M
$ 26.41M$ 26.41M

7.20M
7.20M 7.20M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija GVNR je $ 9.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.11K. Količina u optjecaju GVNR je 7.20M, s ukupnom količinom od 20000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.41M.

GVNR (GVNR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GVNR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.019831-1.48%
30 dana$ -0.1145-7.99%
60 dana$ -0.2434-15.57%
90 dana$ +0.9203+230.07%
GVNR promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GVNR od $ -0.019831 (-1.48%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GVNR 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.1145 (-7.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GVNR 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GVNR od $ -0.2434 (-15.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GVNR 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.9203 (+230.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GVNR (GVNR)?

Pogledajte GVNR stranicu Povijest cijena sada.

Što je GVNR (GVNR)

GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation.

GVNR dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GVNR ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GVNR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GVNR na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GVNR učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GVNR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GVNR (GVNR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GVNR (GVNR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GVNR.

Provjerite GVNR predviđanje cijene sada!

GVNR (GVNR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GVNR (GVNR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GVNR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GVNR (GVNR)

Tražiš kako kupiti GVNR? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GVNR na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GVNR u lokalnim valutama

1 GVNR(GVNR) u VND
34,743.6945
1 GVNR(GVNR) u AUD
A$2.006856
1 GVNR(GVNR) u GBP
0.963819
1 GVNR(GVNR) u EUR
1.122255
1 GVNR(GVNR) u USD
$1.3203
1 GVNR(GVNR) u MYR
RM5.571666
1 GVNR(GVNR) u TRY
54.330345
1 GVNR(GVNR) u JPY
¥194.0841
1 GVNR(GVNR) u ARS
ARS$1,818.594423
1 GVNR(GVNR) u RUB
106.376571
1 GVNR(GVNR) u INR
116.31843
1 GVNR(GVNR) u IDR
Rp21,644.258832
1 GVNR(GVNR) u KRW
1,838.847825
1 GVNR(GVNR) u PHP
75.587175
1 GVNR(GVNR) u EGP
￡E.64.087362
1 GVNR(GVNR) u BRL
R$7.182432
1 GVNR(GVNR) u CAD
C$1.808811
1 GVNR(GVNR) u BDT
160.746525
1 GVNR(GVNR) u NGN
2,021.894217
1 GVNR(GVNR) u COP
$5,302.404018
1 GVNR(GVNR) u ZAR
R.23.224077
1 GVNR(GVNR) u UAH
54.726435
1 GVNR(GVNR) u VES
Bs192.7638
1 GVNR(GVNR) u CLP
$1,278.0504
1 GVNR(GVNR) u PKR
Rs374.753952
1 GVNR(GVNR) u KZT
712.130211
1 GVNR(GVNR) u THB
฿42.632487
1 GVNR(GVNR) u TWD
NT$40.453992
1 GVNR(GVNR) u AED
د.إ4.845501
1 GVNR(GVNR) u CHF
Fr1.05624
1 GVNR(GVNR) u HKD
HK$10.285137
1 GVNR(GVNR) u AMD
֏505.080765
1 GVNR(GVNR) u MAD
.د.م11.8827
1 GVNR(GVNR) u MXN
$24.623595
1 GVNR(GVNR) u SAR
ريال4.951125
1 GVNR(GVNR) u PLN
4.805892
1 GVNR(GVNR) u RON
лв5.716899
1 GVNR(GVNR) u SEK
kr12.41082
1 GVNR(GVNR) u BGN
лв2.204901
1 GVNR(GVNR) u HUF
Ft446.036949
1 GVNR(GVNR) u CZK
27.554661
1 GVNR(GVNR) u KWD
د.ك0.4026915
1 GVNR(GVNR) u ILS
4.423005
1 GVNR(GVNR) u AOA
Kz1,203.545871
1 GVNR(GVNR) u BHD
.د.ب0.4977531
1 GVNR(GVNR) u BMD
$1.3203
1 GVNR(GVNR) u DKK
kr8.410311
1 GVNR(GVNR) u HNL
L34.605063
1 GVNR(GVNR) u MUR
60.46974
1 GVNR(GVNR) u NAD
$23.23728
1 GVNR(GVNR) u NOK
kr13.189797
1 GVNR(GVNR) u NZD
$2.231307
1 GVNR(GVNR) u PAB
B/.1.3203
1 GVNR(GVNR) u PGK
K5.584869
1 GVNR(GVNR) u QAR
ر.ق4.819095
1 GVNR(GVNR) u RSD
дин.132.214842

GVNR Resurs

Za dublje razumijevanje GVNR, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena GVNR web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GVNR

Koliko GVNR (GVNR) vrijedi danas?
Cijena GVNR uživo u USD je 1.3203 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GVNR u USD?
Trenutačna cijena GVNR u USD je $ 1.3203. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GVNR?
Tržišna kapitalizacija za GVNR je $ 9.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GVNR?
Količina u optjecaju za GVNR je 7.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GVNR?
GVNR je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GVNR?
GVNR je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za GVNR?
24-satni obujam trgovanja za GVNR je $ 100.11K USD.
Hoće li GVNR još narasti ove godine?
GVNR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GVNR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:55:32 (UTC+8)

