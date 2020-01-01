Guru Network (GURU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Guru Network (GURU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Guru Network (GURU) Informacije Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making. Službena web stranica: https://www.gurunetwork.ai Bijela knjiga: https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258 Kupi GURU odmah!

Guru Network (GURU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Guru Network (GURU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Povijesni maksimum: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Povijesni minimum: $ 0.000972963255734563 $ 0.000972963255734563 $ 0.000972963255734563 Trenutna cijena: $ 0.001004 $ 0.001004 $ 0.001004 Saznajte više o cijeni Guru Network (GURU)

Guru Network (GURU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Guru Network (GURU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GURU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GURU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GURU tokena, istražite GURU cijenu tokena uživo!

Guru Network (GURU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GURU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GURU povijest cijena odmah!

GURU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GURU? Naša GURU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GURU predviđanje cijene tokena odmah!

