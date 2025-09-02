Guru Network (GURU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00099. Tijekom protekla 24 sata, GURUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000979 i najviše cijene $ 0.001022, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GURU je $ 0.06316788883271543, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000972963255734563.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GURU se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -20.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Guru Network (GURU)
No.4677
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 86.79K
$ 86.79K$ 86.79K
$ 990.00K
$ 990.00K$ 990.00K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Guru Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 86.79K. Količina u optjecaju GURU je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 990.00K.
Guru Network (GURU) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Guru Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00001091
-1.09%
30 dana
$ -0.000461
-31.78%
60 dana
$ -0.00117
-54.17%
90 dana
$ -0.001833
-64.94%
Guru Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GURU od $ -0.00001091 (-1.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Guru Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000461 (-31.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Guru Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GURU od $ -0.00117 (-54.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Guru Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001833 (-64.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.
