Guru Network Logotip

Guru Network Cijena(GURU)

1 GURU u USD cijena uživo:

$0.00099
$0.00099$0.00099
-1.09%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Guru Network (GURU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:45:50 (UTC+8)

Guru Network (GURU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000979
$ 0.000979$ 0.000979
24-satna najniža cijena
$ 0.001022
$ 0.001022$ 0.001022
24-satna najviša cijena

$ 0.000979
$ 0.000979$ 0.000979

$ 0.001022
$ 0.001022$ 0.001022

$ 0.06316788883271543
$ 0.06316788883271543$ 0.06316788883271543

$ 0.000972963255734563
$ 0.000972963255734563$ 0.000972963255734563

-0.51%

-1.09%

-20.04%

-20.04%

Guru Network (GURU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00099. Tijekom protekla 24 sata, GURUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000979 i najviše cijene $ 0.001022, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GURU je $ 0.06316788883271543, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000972963255734563.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GURU se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -20.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Guru Network (GURU)

No.4677

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 86.79K
$ 86.79K$ 86.79K

$ 990.00K
$ 990.00K$ 990.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Guru Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 86.79K. Količina u optjecaju GURU je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 990.00K.

Guru Network (GURU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Guru Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001091-1.09%
30 dana$ -0.000461-31.78%
60 dana$ -0.00117-54.17%
90 dana$ -0.001833-64.94%
Guru Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GURU od $ -0.00001091 (-1.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Guru Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000461 (-31.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Guru Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GURU od $ -0.00117 (-54.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Guru Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001833 (-64.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Guru Network (GURU)?

Pogledajte Guru Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Guru Network (GURU)

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Guru Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Guru Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GURU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Guru Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Guru Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Guru Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Guru Network (GURU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Guru Network (GURU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Guru Network.

Provjerite Guru Network predviđanje cijene sada!

Guru Network (GURU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Guru Network (GURU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GURU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Guru Network (GURU)

Tražiš kako kupiti Guru Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Guru Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Guru Network Resurs

Za dublje razumijevanje Guru Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Guru Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Guru Network

Koliko Guru Network (GURU) vrijedi danas?
Cijena GURU uživo u USD je 0.00099 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GURU u USD?
Trenutačna cijena GURU u USD je $ 0.00099. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Guru Network?
Tržišna kapitalizacija za GURU je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GURU?
Količina u optjecaju za GURU je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GURU?
GURU je postigao ATH cijenu od 0.06316788883271543 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GURU?
GURU je vidio ATL cijenu od 0.000972963255734563 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GURU?
24-satni obujam trgovanja za GURU je $ 86.79K USD.
Hoće li GURU još narasti ove godine?
GURU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GURU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:45:50 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

