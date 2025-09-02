Više o GULL

Grafikon aktualnih cijena Gull ai (GULL)
Gull ai (GULL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00026
$ 0.00026$ 0.00026
24-satna najniža cijena
$ 0.00026
$ 0.00026$ 0.00026
24-satna najviša cijena

$ 0.00026
$ 0.00026$ 0.00026

$ 0.00026
$ 0.00026$ 0.00026

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-1.52%

-1.52%

Gull ai (GULL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00026. Tijekom protekla 24 sata, GULLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00026 i najviše cijene $ 0.00026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GULL je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GULL se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -1.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gull ai (GULL)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gull ai je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju GULL je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

Gull ai (GULL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gull ai za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.000192-42.48%
60 dana$ -0.000339-56.60%
90 dana$ -0.00053-67.09%
Gull ai promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GULL od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gull ai 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000192 (-42.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gull ai 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GULL od $ -0.000339 (-56.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gull ai 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00053 (-67.09%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gull ai (GULL)?

Pogledajte Gull ai stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gull ai (GULL)

Gull AI is an omnichain flagship AI infrastructure designed to revolutionize DeFi by making onchain transactions seamless and intelligent. Powered by cutting-edge AI and cross-chain compatibility, it simplifies trading, liquidity optimization, and asset transfers across multiple blockchains. With a unified interface and automation-driven efficiency, Gull AI is redefining the future of decentralized finance.

Gull ai dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gull ai ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GULL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gull ai na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gull ai učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gull ai Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gull ai (GULL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gull ai (GULL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gull ai.

Provjerite Gull ai predviđanje cijene sada!

Gull ai (GULL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gull ai (GULL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GULL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gull ai (GULL)

Tražiš kako kupiti Gull ai? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gull ai na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GULL u lokalnim valutama

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje "Cronos trenutak", Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu" i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

