GTC AI Logotip

GTC AI Cijena(GTCAI)

1 GTCAI u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena GTC AI (GTCAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:45:16 (UTC+8)

GTC AI (GTCAI) Informacije o cijeni (USD)

GTC AI (GTCAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000056. Tijekom protekla 24 sata, GTCAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.000051 i najviše cijene $ 0.000057, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GTCAI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i +16.66% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu GTC AI (GTCAI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija GTC AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 690.25. Količina u optjecaju GTCAI je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 560.00K.

GTC AI (GTCAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GTC AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000001-1.75%
30 dana$ +0.000015+36.58%
60 dana$ +0.000003+5.66%
90 dana$ -0.000008-12.50%
GTC AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GTCAI od $ -0.000001 (-1.75%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GTC AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000015 (+36.58%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GTC AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GTCAI od $ +0.000003 (+5.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GTC AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000008 (-12.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GTC AI (GTCAI)?

Pogledajte GTC AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je GTC AI (GTCAI)

GTC AI is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform.

GTC AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GTC AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GTCAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GTC AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GTC AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GTC AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GTC AI (GTCAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GTC AI (GTCAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GTC AI.

Provjerite GTC AI predviđanje cijene sada!

GTC AI (GTCAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GTC AI (GTCAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GTCAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GTC AI (GTCAI)

Tražiš kako kupiti GTC AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GTC AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GTC AI Resurs

Za dublje razumijevanje GTC AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena GTC AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GTC AI

Koliko GTC AI (GTCAI) vrijedi danas?
Cijena GTCAI uživo u USD je 0.000056 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GTCAI u USD?
Trenutačna cijena GTCAI u USD je $ 0.000056. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GTC AI?
Tržišna kapitalizacija za GTCAI je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GTCAI?
Količina u optjecaju za GTCAI je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GTCAI?
GTCAI je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GTCAI?
GTCAI je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za GTCAI?
24-satni obujam trgovanja za GTCAI je $ 690.25 USD.
Hoće li GTCAI još narasti ove godine?
GTCAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GTCAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:45:16 (UTC+8)

GTC AI (GTCAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

