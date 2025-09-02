Što je GT Protocol (GTAI)

Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience.

GT Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GT Protocol (GTAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GT Protocol (GTAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GT Protocol.

GT Protocol (GTAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GT Protocol (GTAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GTAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GT Protocol (GTAI)

Tražiš kako kupiti GT Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GT Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GTAI u lokalnim valutama

GT Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje GT Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GT Protocol Koliko GT Protocol (GTAI) vrijedi danas? Cijena GTAI uživo u USD je 0.1177 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena GTAI u USD? $ 0.1177 . Provjerite Trenutačna cijena GTAI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija GT Protocol? Tržišna kapitalizacija za GTAI je $ 7.05M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za GTAI? Količina u optjecaju za GTAI je 59.91M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GTAI? GTAI je postigao ATH cijenu od 5.488164099688297 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GTAI? GTAI je vidio ATL cijenu od 0.10826346913691617 USD . Koliki je obujam trgovanja za GTAI? 24-satni obujam trgovanja za GTAI je $ 71.92K USD . Hoće li GTAI još narasti ove godine? GTAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GTAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

GT Protocol (GTAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

