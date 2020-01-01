GameSwift (GSWIFT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GameSwift (GSWIFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GameSwift (GSWIFT) Informacije GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem. Službena web stranica: https://gswift.community/ Bijela knjiga: https://cdn.gameswift.io/gameswift/documents/gameswift/GameSwift%20-%20Litepaper.pdf Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0x580e933d90091b9ce380740e3a4a39c67eb85b4c Kupi GSWIFT odmah!

GameSwift (GSWIFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GameSwift (GSWIFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Ukupna količina: $ 771.11M $ 771.11M $ 771.11M Količina u optjecaju: $ 360.77M $ 360.77M $ 360.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.04M $ 9.04M $ 9.04M Povijesni maksimum: $ 1.389 $ 1.389 $ 1.389 Povijesni minimum: $ 0.005880974498583338 $ 0.005880974498583338 $ 0.005880974498583338 Trenutna cijena: $ 0.006476 $ 0.006476 $ 0.006476 Saznajte više o cijeni GameSwift (GSWIFT)

GameSwift (GSWIFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GameSwift (GSWIFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GSWIFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GSWIFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GSWIFT tokena, istražite GSWIFT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GSWIFT Jeste li zainteresirani za dodavanje GameSwift (GSWIFT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GSWIFT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GSWIFT na MEXC-u odmah!

GameSwift (GSWIFT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GSWIFT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GSWIFT povijest cijena odmah!

GSWIFT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GSWIFT? Naša GSWIFT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GSWIFT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!