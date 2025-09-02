GameSwift (GSWIFT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006567. Tijekom protekla 24 sata, GSWIFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006552 i najviše cijene $ 0.006649, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GSWIFT je $ 0.8309490782266589, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005880974498583338.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GSWIFT se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -0.21% u posljednjih 24 sata i -1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu GameSwift (GSWIFT)
No.1761
$ 2.37M
$ 34.13K
$ 9.17M
360.77M
1,396,500,000
771,112,759
25.83%
ARB
Trenutačna tržišna kapitalizacija GameSwift je $ 2.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 34.13K. Količina u optjecaju GSWIFT je 360.77M, s ukupnom količinom od 771112759. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.17M.
GameSwift (GSWIFT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena GameSwift za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00001382
-0.21%
30 dana
$ -0.001156
-14.97%
60 dana
$ +0.000158
+2.46%
90 dana
$ -0.004353
-39.87%
GameSwift promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GSWIFT od $ -0.00001382 (-0.21%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
GameSwift 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001156 (-14.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
GameSwift 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GSWIFT od $ +0.000158 (+2.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
GameSwift 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.004353 (-39.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GameSwift (GSWIFT)?
GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.
GameSwift Predviđanje cijene (USD)
Koliko će GameSwift (GSWIFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GameSwift (GSWIFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GameSwift.
Razumijevanje tokenomike GameSwift (GSWIFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GSWIFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
