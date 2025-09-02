Više o GROW

GROW Informacije o cijeni

GROW Bijela knjiga

GROW Službena web stranica

GROW Tokenomija

GROW Prognoza cijena

GROW Povijest

Vodič za kupnju GROW

Konverter GROW u fiducijarnu valutu

GROW Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Triathon Logotip

Triathon Cijena(GROW)

1 GROW u USD cijena uživo:

$0.0236
$0.0236$0.0236
-3.67%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Triathon (GROW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:45:45 (UTC+8)

Triathon (GROW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0232
$ 0.0232$ 0.0232
24-satna najniža cijena
$ 0.029
$ 0.029$ 0.029
24-satna najviša cijena

$ 0.0232
$ 0.0232$ 0.0232

$ 0.029
$ 0.029$ 0.029

$ 1.9692334767636313
$ 1.9692334767636313$ 1.9692334767636313

$ 0.00802414876510669
$ 0.00802414876510669$ 0.00802414876510669

0.00%

-3.67%

+118.51%

+118.51%

Triathon (GROW) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0236. Tijekom protekla 24 sata, GROWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0232 i najviše cijene $ 0.029, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GROW je $ 1.9692334767636313, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00802414876510669.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GROW se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -3.67% u posljednjih 24 sata i +118.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Triathon (GROW)

No.4923

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 92.88
$ 92.88$ 92.88

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Triathon je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 92.88. Količina u optjecaju GROW je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.36M.

Triathon (GROW) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Triathon za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000899-3.67%
30 dana$ +0.0125+112.61%
60 dana$ +0.0089+60.54%
90 dana$ +0.0057+31.84%
Triathon promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GROW od $ -0.000899 (-3.67%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Triathon 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0125 (+112.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Triathon 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GROW od $ +0.0089 (+60.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Triathon 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0057 (+31.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Triathon (GROW)?

Pogledajte Triathon stranicu Povijest cijena sada.

Što je Triathon (GROW)

Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not.

Triathon dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Triathon ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GROW dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Triathon na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Triathon učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Triathon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Triathon (GROW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Triathon (GROW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Triathon.

Provjerite Triathon predviđanje cijene sada!

Triathon (GROW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Triathon (GROW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GROW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Triathon (GROW)

Tražiš kako kupiti Triathon? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Triathon na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GROW u lokalnim valutama

1 Triathon(GROW) u VND
621.034
1 Triathon(GROW) u AUD
A$0.035872
1 Triathon(GROW) u GBP
0.017228
1 Triathon(GROW) u EUR
0.02006
1 Triathon(GROW) u USD
$0.0236
1 Triathon(GROW) u MYR
RM0.099592
1 Triathon(GROW) u TRY
0.97114
1 Triathon(GROW) u JPY
¥3.4692
1 Triathon(GROW) u ARS
ARS$32.506876
1 Triathon(GROW) u RUB
1.901216
1 Triathon(GROW) u INR
2.077272
1 Triathon(GROW) u IDR
Rp386.885184
1 Triathon(GROW) u KRW
32.91492
1 Triathon(GROW) u PHP
1.348268
1 Triathon(GROW) u EGP
￡E.1.145308
1 Triathon(GROW) u BRL
R$0.128148
1 Triathon(GROW) u CAD
C$0.032332
1 Triathon(GROW) u BDT
2.868108
1 Triathon(GROW) u NGN
36.140804
1 Triathon(GROW) u COP
$94.779016
1 Triathon(GROW) u ZAR
R.0.41536
1 Triathon(GROW) u UAH
0.977748
1 Triathon(GROW) u VES
Bs3.4456
1 Triathon(GROW) u CLP
$22.8448
1 Triathon(GROW) u PKR
Rs6.696736
1 Triathon(GROW) u KZT
12.722288
1 Triathon(GROW) u THB
฿0.762044
1 Triathon(GROW) u TWD
NT$0.723104
1 Triathon(GROW) u AED
د.إ0.086612
1 Triathon(GROW) u CHF
Fr0.01888
1 Triathon(GROW) u HKD
HK$0.183844
1 Triathon(GROW) u AMD
֏9.021336
1 Triathon(GROW) u MAD
.د.م0.211928
1 Triathon(GROW) u MXN
$0.44014
1 Triathon(GROW) u SAR
ريال0.0885
1 Triathon(GROW) u PLN
0.085904
1 Triathon(GROW) u RON
лв0.102188
1 Triathon(GROW) u SEK
kr0.221604
1 Triathon(GROW) u BGN
лв0.039412
1 Triathon(GROW) u HUF
Ft7.96736
1 Triathon(GROW) u CZK
0.492296
1 Triathon(GROW) u KWD
د.ك0.007198
1 Triathon(GROW) u ILS
0.07906
1 Triathon(GROW) u AOA
Kz21.513052
1 Triathon(GROW) u BHD
.د.ب0.0088972
1 Triathon(GROW) u BMD
$0.0236
1 Triathon(GROW) u DKK
kr0.150332
1 Triathon(GROW) u HNL
L0.61832
1 Triathon(GROW) u MUR
1.08088
1 Triathon(GROW) u NAD
$0.415124
1 Triathon(GROW) u NOK
kr0.235764
1 Triathon(GROW) u NZD
$0.039884
1 Triathon(GROW) u PAB
B/.0.0236
1 Triathon(GROW) u PGK
K0.099828
1 Triathon(GROW) u QAR
ر.ق0.085904
1 Triathon(GROW) u RSD
дин.2.361888

Triathon Resurs

Za dublje razumijevanje Triathon, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Triathon web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Triathon

Koliko Triathon (GROW) vrijedi danas?
Cijena GROW uživo u USD je 0.0236 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GROW u USD?
Trenutačna cijena GROW u USD je $ 0.0236. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Triathon?
Tržišna kapitalizacija za GROW je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GROW?
Količina u optjecaju za GROW je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GROW?
GROW je postigao ATH cijenu od 1.9692334767636313 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GROW?
GROW je vidio ATL cijenu od 0.00802414876510669 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GROW?
24-satni obujam trgovanja za GROW je $ 92.88 USD.
Hoće li GROW još narasti ove godine?
GROW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GROW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:45:45 (UTC+8)

Triathon (GROW) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GROW u USD kalkulator

Iznos

GROW
GROW
USD
USD

1 GROW = 0.0236 USD

Trgujte GROW

GROWUSDT
$0.0236
$0.0236$0.0236
-3.67%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine