GROK (GROK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GROK (GROK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GROK (GROK) Informacije GROK is a meme coin on Ethereum. Službena web stranica: https://www.grokcoin.meme/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x8390a1da07e376ef7add4be859ba74fb83aa02d5 Kupi GROK odmah!

GROK (GROK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GROK (GROK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Ukupna količina: $ 6.60B $ 6.60B $ 6.60B Količina u optjecaju: $ 6.32B $ 6.32B $ 6.32B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.03M $ 8.03M $ 8.03M Povijesni maksimum: $ 0.0302 $ 0.0302 $ 0.0302 Povijesni minimum: $ 0.000001368515048324 $ 0.000001368515048324 $ 0.000001368515048324 Trenutna cijena: $ 0.001164 $ 0.001164 $ 0.001164 Saznajte više o cijeni GROK (GROK)

Detaljna struktura tokena GROK(GROK) Detaljnije istražite kako se GROK tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Overview Grok is a meme token inspired by Elon Musk's Grok AI program. It has rapidly gained attention in the crypto space, reaching a $160 million market capitalization within eight days of launch and attracting over 11,000 holders. However, it is important to note that the GROK token is not officially affiliated with the actual Grok AI service. Issuance Mechanism Total Supply: 420,000,000,000,000,000 GROK tokens.

420,000,000,000,000,000 GROK tokens. Issuance: The token was created and distributed via a presale and liquidity event, with the contract deployed using the PINKSALE token launch tool. The contract is fully verifiable and audited, with no malicious functions. Allocation Mechanism Allocation Category Percentage of Total Supply Pre-sale + Liquidity 95% CEX Listing 5% Pre-sale + Liquidity: The vast majority of tokens (95%) were allocated to presale participants and liquidity pools, ensuring broad community distribution and deep liquidity.

The vast majority of tokens (95%) were allocated to presale participants and liquidity pools, ensuring broad community distribution and deep liquidity. CEX Listing: 5% of the supply is reserved for centralized exchange listings, supporting future trading and adoption. Usage and Incentive Mechanism Utility: The GROK token is primarily a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. It is designed for trading, holding, and community engagement.

The GROK token is primarily a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. It is designed for trading, holding, and community engagement. Ecosystem Role: The token is used to access AI services, reward contributors, and support the growth of the Grok ecosystem, including AI tools, NFT generation, and contract scanning.

The token is used to access AI services, reward contributors, and support the growth of the Grok ecosystem, including AI tools, NFT generation, and contract scanning. Incentives: There are no explicit staking or farming incentives; the main incentive is speculative trading and community-driven value appreciation. Locking Mechanism Liquidity Lock: The liquidity for GROK is locked for 100 years, providing holders with confidence in the token's stability and reducing the risk of rug pulls.

The liquidity for GROK is locked for 100 years, providing holders with confidence in the token's stability and reducing the risk of rug pulls. Team Tokens: There are no team tokens, which aligns the interests of the community and reduces the risk of large insider sell-offs. Unlocking Time Immediate Unlock: All tokens allocated to presale and liquidity were made available immediately upon launch.

All tokens allocated to presale and liquidity were made available immediately upon launch. No Vesting: There is no vesting schedule or delayed unlock for any portion of the supply, as there are no team or advisor allocations. Additional Notes Security: The contract is audited and the ownership was renounced at launch, ensuring that no single party can alter the contract or access locked liquidity.

The contract is audited and the ownership was renounced at launch, ensuring that no single party can alter the contract or access locked liquidity. Community Focus: The project emphasizes transparency, safety, and community-driven growth, with no central authority controlling the token supply. Summary Table Mechanism Details Issuance 420 quadrillion tokens, all minted at launch Allocation 95% presale + liquidity, 5% CEX listing Usage/Incentive Meme coin, access to AI services, community rewards Locking Liquidity locked for 100 years, no team tokens Unlocking All tokens unlocked at launch, no vesting or delayed unlocks Implications and Considerations Decentralization: The absence of team tokens and the renounced contract ownership promote decentralization and community trust.

The absence of team tokens and the renounced contract ownership promote decentralization and community trust. Speculative Nature: As a meme token, GROK's value is highly speculative and driven by community sentiment rather than utility or revenue generation.

As a meme token, GROK's value is highly speculative and driven by community sentiment rather than utility or revenue generation. Security: The long-term liquidity lock and contract audit reduce the risk of common DeFi exploits and rug pulls.

The long-term liquidity lock and contract audit reduce the risk of common DeFi exploits and rug pulls. No Structured Incentives: Without staking, farming, or structured rewards, the token relies on organic community growth and speculative trading for value appreciation. In conclusion, Grok's token economics are designed for maximum transparency and community alignment, with all tokens unlocked at launch, no team allocations, and a focus on meme-driven growth. This structure minimizes centralization risks but also means the token's value is subject to high volatility and market sentiment.

GROK (GROK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GROK (GROK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GROK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GROK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GROK tokena, istražite GROK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GROK Jeste li zainteresirani za dodavanje GROK (GROK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GROK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GROK na MEXC-u odmah!

GROK (GROK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GROK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GROK povijest cijena odmah!

GROK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GROK? Naša GROK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GROK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!