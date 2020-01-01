ORBIT (GRIFT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ORBIT (GRIFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ORBIT (GRIFT) Informacije AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language. Službena web stranica: https://www.orbitcryptoai.com/ Bijela knjiga: https://sphereone.notion.site/Surface-Area-d4883498ae5f41909e7fae69795645ad Istraživač blokova: https://solscan.io/token/GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump Kupi GRIFT odmah!

ORBIT (GRIFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ORBIT (GRIFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Ukupna količina: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Količina u optjecaju: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Povijesni maksimum: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Povijesni minimum: $ 0.000073183931858806 $ 0.000073183931858806 $ 0.000073183931858806 Trenutna cijena: $ 0.004145 $ 0.004145 $ 0.004145 Saznajte više o cijeni ORBIT (GRIFT)

ORBIT (GRIFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ORBIT (GRIFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GRIFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GRIFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GRIFT tokena, istražite GRIFT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GRIFT Jeste li zainteresirani za dodavanje ORBIT (GRIFT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GRIFT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GRIFT na MEXC-u odmah!

ORBIT (GRIFT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GRIFT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GRIFT povijest cijena odmah!

GRIFT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GRIFT? Naša GRIFT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GRIFT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!