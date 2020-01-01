Green Bitcoin (GREENBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Green Bitcoin (GREENBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Green Bitcoin (GREENBTC) Informacije Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism. Službena web stranica: https://greenbitcoin.xyz/ Bijela knjiga: https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580 Kupi GREENBTC odmah!

Green Bitcoin (GREENBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Green Bitcoin (GREENBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 20.81M $ 20.81M $ 20.81M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 647.55K $ 647.55K $ 647.55K Povijesni maksimum: $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 Povijesni minimum: $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 Trenutna cijena: $ 0.03111 $ 0.03111 $ 0.03111 Saznajte više o cijeni Green Bitcoin (GREENBTC)

Green Bitcoin (GREENBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Green Bitcoin (GREENBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GREENBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GREENBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GREENBTC tokena, istražite GREENBTC cijenu tokena uživo!

